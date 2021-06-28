لجنة مواجهة كوفيد-19 بأستراليا تعقد اجتماعا عاجلا وسط تفشي سلالة جديدة من الفيروس

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سيدني (رويترز) - تعقد لجنة مواجهة كوفيد-19 بأستراليا اجتماعا طارئا يوم الاثنين في الوقت الذي أدى فيه تفشي سلالة دلتا شديدة العدوى في جميع أنحاء البلاد إلى إغلاق سيدني وتجديد القيود في مناطق أخرى.

ويُفرض حاليا على نحو 18 مليون أسترالي أو نحو 70 في المئة من السكان شكل من أشكال العزل العام أو القيود المرتبطة بكوفيد-19 مع تصدي المسؤولين لتفشي المرض في كل الولايات والأقاليم تقريبا.

وقال وزير الخزانة الاتحادي جوش فرايدنبرج لهيئة الإذاعة الأسترالية يوم الاثنين ”أعتقد أننا ندخل مرحلة جديدة من هذه الجائحة بسبب سلالة دلتا الأكثر عدوى“. وأضاف أن أستراليا تواجه ”وقتا حرجا“ في معركتها ضد كوفيد-19.

وقال إن كبير الأطباء في أستراليا سيطلع لجنة الأمن القومي التي يرأسها رئيس الوزراء سكوت موريسون على الموقف فيما يتعلق بكوفيد-19 في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وبدأ يوم السبت تطبيق عزل عام على سيدني أكثر مدن استراليا اكتظاظًا بالسكان لمدة أسبوعين.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

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