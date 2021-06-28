مصحح-نيكي الياباني يغلق مستقرا وسط حذر المستثمرين قبيل بيانات أمريكية

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(لتصحيح مستوى إغلاق نيكي في الفقرة الثانية)

طوكيو (رويترز) - أغلق المؤشر نيكي القياسي الياباني مستقرا يوم الاثنين، وذلك في ظل اقتفاء الأسهم المرتبطة بالرقائق أثر انخفاض المؤشر ناسداك في الجلسة السابقة، في حين كان المستثمرون حذرين أيضا قبيل صدور بيانات اقتصادية أمريكية هامة في وقت لاحق هذا الأسبوع.

واستقر نيكي عند 29048.02 نقطة عند الإغلاق، في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.15 بالمئة إلى 1965.67 نقطة.

وانخفض توبكس لأسهم للنمو 0.05 بالمئة، بينما ارتفع توبكس لأسهم القيمة 0.35 بالمئة.

أنهى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأسبوع الماضي عند مستوى مرتفع غير مسبوق بقيادة سهم نايكي وعدد من أسهم البنوك، بينما أغلق المؤشر ناسداك على انخفاض طفيف يوم الجمعة.

وهبط سهم طوكيو إلكترون المنتجة لمعدات صناعة الرقائق 1.63 بالمئة، وخسر سهم أدفانتست صانعة معدات اختبار الرقائق 1.28 بالمئة.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

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