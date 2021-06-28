النفط قرب ذروة 2018 قبل اجتماع أوبك+

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سنغافورة (رويترز) - لامست أسعار النفط مستويات مرتفعة لم تسجلها منذ أكتوبر تشرين الأول 2018 ثم نزلت عنها، وذلك في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون على اجتماع أوبك الأسبوع الجاري، فيما تستمر الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران بشان إحياء الاتفاق النووي، مؤجلة زيادة الصادرات النفطية الإيرانية.

وتراجع خام برنت تسليم أغسطس آب سنتا واحدا إلى 76.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 0619 بتوقيت جرينتش، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس آب 74.09 دولار للبرميل بزيادة أربع سنتات.

تعيد مجموعة أوبك+ 2.1 مليون برميل من الخام للسوق بداية من مايو أيار وحتى نهاية يوليو تموز ضمن خطة للخفض التدريجي لقيود الإنتاج غير المسبوقة التي بدأت العام الماضي.

وتجتمع أوبك+ في الأول من يوليو تموز وقد تقلص تخفيضات الإنتاج أكثر في أغسطس آب مع ارتفاع أسعار النفط وتعافي الطلب.

وتتوقع أيه.ان.زد وآي.ان.جي أن ترفع أوبك+ الإنتاج بحوالي 500 ألف برميل يوميا في أغسطس آب وهوالأمر الذي من المرجح أن يدعم ارتفاع أسعار.

وذكرت آي.ان.جي في مذكرة ”أي كمية أقل من ذلك من المرجح أن تكون كافية لنرى متعاملين يدفعون السوق للصعود على المدى القصير“.

(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمود سلامة)

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