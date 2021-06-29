الاتحاد الأوروبي يوزع أول مدفوعات من صندوق كوفيد-19

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بروكسل (رويترز) - وزع الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين أول مدفوعات نقدية، من صندوقه الضخم المخصص للتعافي من آثار كوفيد-19، في شكل منح لخلق فرص عمل ودعم الشركات في الاقتصادات التي تضررت بشدة من الجائحة.

وتتجه جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة للحصول على أموال من صندوق قيمته 800 مليار يورو (954.32 مليار دولار) في شكل منح وقروض يتم تمويلها من خلال الديون التي جمعتها المفوضية الأوروبية نيابة عن الدول الأعضاء.

وقالت المفوضية الأوروبية الاثنين إنها صرفت أول مبلغ نقدي من الصندوق في شكل منح إلى 16 من دول الاتحاد الأوروبي، منها فرنسا وألمانيا والدنمرك وإستونيا وجمهورية التشيك.

وقال يوهانس هان مفوض الاتحاد الأوروبي للميزانية في بيان ”أنا سعيد جدا لأننا نجحنا في إطلاق مدفوعات الجيل القادم للاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر“.

وللتأهل للحصول على أموال التعافي من الاتحاد الأوروبي، كان على كل حكومة تحديد كيفية إنفاق حصتها‭‭‭ ‬‬‬على أن يخصص 37 بالمئة على الأقل منها لمكافحة تغير المناخ و20 بالمئة على الأقل لجعل الاقتصاد مناسبا للعصر الرقمي.

(الدولار = ‭‭‭0.8383‬‬‬ يورو)

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)

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