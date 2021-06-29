أسعار النفط تهبط 2% مع ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 وقبيل محادثات أوبك+

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نيويورك (رويترز) - هبطت أسعار النفط اثنين بالمئة إلى أدنى مستوى في أسبوع يوم الاثنين بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياتها منذ 2018، إذ كبحت قفزة في الإصابات بكوفيد-19 في آسيا وأوروبا صعود السوق قبيل اجتماع أوبك+ هذا الأسبوع.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 1.50 دولار، أو اثنين بالمئة، لتسجل عند التسوية 74.68 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.14 دولار، أو 1.5 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 72.91 دولار للبرميل.

وأثناء الجلسة سجل الخامان القياسيان كلاهما أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر تشرين الأول 2018 .

وقالت لويز ديكسون محللة أسواق النفط في ريستاد إنريجي ”التوقعات لتعافي الطلب على النفط في الصيف ربما تكون مبالغا فيها بعض الشيء والمتعاملون يواجهون مراجعة للواقع هذا الأسبوع مع وصول سلالة دلتا (لفيروس كورونا) إلى أوروبا في حين أن قفزة في الإصابات في جنوب شرق آسيا واستراليا تعيد الإغلاقات.“

وستكون كل الأنظار مركزة هذا الأسبوع على منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، الذين يشكلون ما يعرف بمجموعة أوبك+، لرؤية ما سيحدث في اجتماعهم يوم الخميس.

وتعيد أوبك+ 2.1 مليون برميل يوميا من إمدادات النفط إلى السوق من مايو أيار إلى نهاية يوليو تموز بعد أن خفضت الإنتاج أثناء الجائحة. وقد تقرر إضافة المزيد من البراميل في أغسطس آب بعد أن ارتفعت أسعار الخام الأسبوع الماضي لخامس أسبوع على التوالي وسط تعافي الطلب.

وقال محللون في بنك (إيه إن زد) الاسترالي وبنك (آي إن جي) الهولندي إنهم يتوقعون أن تزيد أوبك+ الإنتاج بحوالي 500 ألف برميل يوميا في أغسطس آب.

لكن في تحرك فاجأ بعض مراقبي السوق، ستخفض شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) حجم الخام الذي ترسله إلى مشتري العقود الآجلة الآسيويين بنسبة 15 بالمئة في سبتمبر أيلول، بحسب ستة مصادر على دراية مباشرة بالأمر. ولم يتضح على الفور لماذا ستخفض أدنوك الإمدادات.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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