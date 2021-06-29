صندوق النقد: افريقيا في حاجة ماسة إلى لقاحات لوقف موجات متكررة من كوفيد-19

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واشنطن (رويترز) - قالت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي يوم الاثنين إن الإصابات بكوفيد-19 في افريقيا من المرجح أن تتجاوز مستوياتها المرتفعة السابقة في غضون أيام، وهو ما يبرز حاجة ماسة لتسريع إمدادات اللقاح والتمويل للمنطقة.

وأضافت جورجيفا في تدوينة أن الدول الافريقية الواقعة جنوبي الصحراء لديها بالفعل أدنى معدلات للتطعيم في العالم عند أقل من واحد بالمئة من السكان وتواجه مجددا مخاطر لانهيار أنظمتها للرعاية الصحية ما لم يتم اتخاذ إجراءات فورية.

وقالت إنه بدون مساعدة فإن القارة تتعرض لمخاطر لمزيد من التخلف عن الركب، مضيفة أنه كلما طال أمد انتشار الجائحة في افريقيا كلما ظهرت سلالات خطيرة من فيروس كورونا المستجد بما يهدد بقية العالم.

ويحث مسؤولو صندوق النقد الدول الغنية على أن تتشارك على نحو أسرع مخزوناتها من اللقاحات مع افريقيا من خلال مبادرة كوفاكس، قائلين إنه ينبغي وضع هدف لتسليم ربع مليار جرعة إلى القارة بحلول سبتمبر أيلول.

وقالت جورجيفا إنه ينبغي لمصنعي اللقاحات أن ينقلوا إمدادات إلى افريقيا. ودعت إلى إزالة قيود التصدير عبر الحدود على المواد الخام واللقاحات التامة الصنع للمساعدة في ضمان أن تتمكن جنوب افريقيا والهند من الوصول إلى طاقة إنتاجية كاملة.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)









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