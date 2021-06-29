مكاسب لأسهم التكنولوجيا ترفع المؤشرين إس اند بي وناسداك لمستويات قياسية

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نيويورك (رويترز) - أغلق المؤشران ناسداك وستاندرد اند بورز 500 في بورصة وول ستريت عند أعلى مستوياتهما على الإطلاق يوم الاثنين مدعومين بمكاسب لأسهم التكنولوجيا بينما لاتزال أسعار الفائدة منخفضة ومع انتظار المستثمرين بيانات بشأن سوق العمل في الولايات المتحدة يوم الجمعة.

وجاءت شركات كبرى للتكنولوجيا، من بينها فيسبوك وآبل وأمازون دوت كوم ونفيديا، بين أكبر الدافعين للمؤشرين.

وصعدت أسهم فيسبوك أكثر من أربعة بالمئة لتصل القيمة السوقية لعملاق التواصل الاجتماعي إلى تريليون دولار.

وعلى النقيض، سجلت القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية هبوطا حادا وسط مخاوف إزاء قفرة في الإصابات بكوفيد-19 في آسيا. وانخفضت أيضا أسهم الشركات المالية وشركات الطاقة وشركات الطيران بشكل حاد.

وسجل ستاندرد اند بورز 500 يوم الجمعة أفضل أداء أسبوعي في 20 أسبوعا في أعقاب موافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطين على اتفاق إنفاق بقيمة 1.2 تريليون دولار على مشاريع للبنية التحيتة في الولايات المتحدة وانحسار القلق بشأن تشديد أسرع من المتوقع للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وسجل المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك سلسلة مستويات قياسية مرتفعة الأسبوع الماضي. وبلغت مكاسب ناسداك منذ بداية يونيو حزيران خمسة بالمئة متفوقا على نظرائه بينما يقبل المستثمرون مجددا على شراء أسهم التكنولوجيا وسط تضاؤل القلق إزاء تضخم جامح.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 151.56 نقطة، أو 0.44 بالمئة، إلى 34282.28 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 9.91 نقطة، أو 0.23 بالمئة، ليغلق عند 4290.61 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 140.12 نقطة، أو 0.98 بالمئة، إلى 14500.51 نقطة.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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