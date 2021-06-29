مسؤول بارز بالمركزي الأمريكي: اختلالات سلسلة الإمداد التي تدعم التضخم مؤقتة

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(رويترز) - قال راندال كوارلز نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي للإشراف يوم الاثنين إن اختلالات سلسلة الإمداد وارتفاع الطلب، اللذين يؤديان حاليا إلى زيادة التضخم، هما عاملان عابران وإن البنك المركزي الأمريكي لديه الأدوات للرد إذا ظل التضخم مرتفعا لفترة أطول من المتوقع.

وأبلغ كوارلز المؤتمر السنوي للمصرفيين في يوتاه ”إذا مر عام من الآن ولم نشهد تراجع التضخم إلى مستوي أقرب لهدفنا البالغ اثنين بالمئة... فإننا لدينا الأدوات في مجلس الاحتياطي الاتحادي لنبدأ عندئذ، مثلما نفعل بشكل تقليدي، زيادة أسعار الفائدة لتغيير سياستنا النقدية بطريقة تعالج ذلك التضخم.“

ومن ناحية أخرى، قال جون وليامز رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي إنه توجد بضع مسائل رئيسية يجب معالجتها فيما يتعلق بالتقدم في تكنولوجيا المدفوعات وقيام المزيد من البنوك المركزية بدراسة إصدار عملات رقمية.

وأضاف أنه على سبيل المثال فإنه بينما يجري استحداث عملات رقمية جديدة فإن صانعي السياسات يحتاجون إلى تقرير كيفية تنظيم التكنولوجيا الجديدة وكيف ستعمل العملات الرقمية إلى جانب العملات النقدية.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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