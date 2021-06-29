وزير الاقتصاد الياباني: تعافي الاستهلاك الياباني بفضل تراجع الإصابات بفيروس كورونا

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الوزير الياباني المسؤول عن الإنعاش الاقتصادي والتدابير الخاصة بوباء فيروس كورونا الجديد ياسوتوشي نيشيمورا يحضر مؤتمرا صحفيا في طوكيو، اليابان، 16 سبتمبر/ أيلول، 2020. كيم كيونغ هون/ رويترز.

طوكيو (رويترز) - قال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا يوم الثلاثاء إن الاتجاه المتراجع في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا الجديد يساعد الاستهلاك الخاص على التعافي، خاصة في المناطق التي لا تطبق قيودًا صارمة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقال نيشيمورا في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الوزراء ”عدد الإصابات على مستوى البلاد في اتجاه تنازلي ومستقر“.

وقال ”مع استقرار (الإصابات) على مستوى البلاد، يعود الاستهلاك تدريجياً في مختلف المناطق“.

(تقرير دانيال لوسينك،النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)