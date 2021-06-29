فرض إجراءات العزل العام في ثلاث مدن أسترالية لمكافحة سلالة دلتا

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سيدني (رويترز) - سجلت ولاية نيو ساوث ويلز، أكبر ولايات أستراليا من حيث عدد السكان، زيادة طفيفة في حالات كوفيد-19 المكتسبة محليا يوم الثلاثاء، في حين شدد المسؤولون القيود لاحتواء تفشي سلالة دلتا شديدة العدوى في عدة مناطق أخرى.

ارتفعت الحالات المرتبطة بسلالة دلتا في سيدني عاصمة نيو ساوث ويلز إلى ما يقرب من 150 حالة. وأدت المخاوف من أن تتسبب السلالة في حدوث تفش كبير إلى فرض إجراءات العزل العام في ثلاث مدن رئيسية وبعض أشكال القيود في عدة مدن أخرى وهو ما يؤثر على أكثر من 20 مليون أسترالي أو نحو 80 في المئة من السكان.

دخلت بيرث عاصمة ولاية أستراليا الغربية في عزل عام لمدة أربعة أيام اعتبارا من يوم الثلاثاء لتنضم إلى سيدني وداروين. وستفرض كوينزلاند العزل العام لمدة ثلاثة أيام في العاصمة بريزبين وبعض المناطق المجاورة اعتبارا من مساء يوم الثلاثاء.

وقالت رئيسة وزراء كوينزلاند أناستاسيا باواشتشوك ”الخطر حقيقي ويتعين علينا التحرك سريعا والعمل بجدية“.

وتخضع سيدني التي يقطنها خمس سكان أستراليا البالغ عددهم 25 مليون نسمة لعزل عام لمدة أسبوعين حتى التاسع من يوليو تموز في حين تم تمديد إجراءات العزل في مدينة داروين الشمالية لمدة 72 ساعة أخرى حتى يوم الجمعة. وتفرض السلطات قيودا صارمة في أماكن أخرى تتمثل في الإلزام باستخدام الكمامات والحد من التجمعات.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية)

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