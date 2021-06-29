أسهم اليابان تهبط في ظل مخاوف بشأن سلالة دلتا

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طوكيو (رويترز) - هبطت الأسهم اليابانية يوم الثلاثاء، فيما فاقت خسائر سجلتها الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مكاسب حققتها شركات التكنولوجيا، إذ أدى تفشي سلالة دلتا الأشد عدوى من كوفيد-19 إلى إثارة مخاوف من عرقلة تعافي الاقتصاد العالمي.

وتراجع المؤشر نيكي 0.81 بالمئة إلى 288212.61 نقطة، بينما خسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.82 بالمئة إلى 1949.48 نقطة.

وبلغ المؤشران ناسداك وستاندرد أند بورز 500 أعلى مستوياتهما على الإطلاق ليل الاثنين، بقيادة أسهم التكنولوجيا الكبرى بما في ذلك فيسبوك وأمازون.كوم، بينما تراجع المؤشر داو جونز الصناعي جراء هبوط الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية.

وبينما فرضت إسبانيا والبرتغال قيودا جديدة على البريطانيين الذين لم يتلقوا اللقاح، يواجه 80 بالمئة من الأستراليين قيودا أكثر صرامة بسبب انتشار الفيروس في أنحاء البلاد. وفي طوكيو، التي تستضيف دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، تم الكشف عن إصابة اثنين من الرياضيين بكوفيد-19 لدى وصولهم.

وأضرت الجائحة بالأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل شركات صناعة الصلب إذ تراجع سهم نيبون ستيل 3.8 بالمئة.

ونزل سهم تاكاشيمايا لإدارة سلاسل متاجر البيع بالتجزئة 4.7 بالمئة بينما تراجع سهم منافستها إيسيتان ميتسوكوشي 3.2 بالمئة.

وهوى سهم إنبكس للتنقيب عن النفط 4.7 بالمئة، إذ تراجعت أسعار النفط ليل الاثنين بفعل مخاوف بشان تباطؤ نمو الطلب على الوقود.

وفاق عدد الأسهم الهابطة تلك الصاعدة بواقع أربعة إلى واحد.

وربح سهم شيمامورا 4.8 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة التي تدير سلسلة متاجر ملابس عودتها إلى الربحية في ثلاثة أشهر حتى مايو أيار من خسارة قبل عام.

(إعداد معتز محمد للنشرة العربية)

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