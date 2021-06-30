الذهب يهبط لأدنى مستوى في 11 أسبوعا مع صعود الدولار

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(رويترز) - هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في 11 أسبوعا يوم الثلاثاء متضررة من صعود الدولار قبل التقرير الشهري للوظائف في الولايات المتحدة هذا الأسبوع الذي من المتوقع أن يكون قويا وقد يعزز موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي لتشديد السياسة النقدية.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 1764.50 دولارا للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، منخفضا 0.77 بالمئة، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 15 أبريل نيسان 1749.20 دولار.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب واحدا بالمئة لتبلغ عند التسوية 1763.60 دولار.

وقال بوب هابركورن كبير محللي السوق في (آر جيه أو فيوتشرز) إنه بالإضافة إلى ارتفاع الدولار فإن من المرجح أن بعض المستثمرين يتوقعون بيانات للوظائف أفضل من المتوقع.

وأضاف قائلا ”الدعوات لأن تتخذ أسعار الفائدة اتجاها صعوديا سيعلو أصواتها كثيرا من مجلس الاحتياطي الاتحادي إذا حصلنا فعلا على أرقام للوظائف أفضل من المتوقع“ وهو ما سيكون له تأثير سلبي على الذهب.

ومن المنتظر أن تظهر بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية التي ستصدرها وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة زيادة قدرها 690 ألف وظيفة هذا الشهر مقارنة مع 559 ألف وظيفة في مايو أيار.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.1 بالمئة إلى25.80 دولار للأوقية بعد أن لامست أدنى مستوى لها منذ 15 أبريل نيسان عند 25.51 دولار.

ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2678.10 دولار للأوقية، بينما هبط البلاتين 1.9 بالمئة إلى 1068.82 دولار للأوقية.

(إعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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