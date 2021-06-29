تغييرات جديدة في مسيرة الشعلة الأولمبية في اليابان

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - في ظل تصاعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد قررت حكومة العاصمة اليابانية إجراء تعديل في النصف الأول من مسيرة الشعلة الأولمبية في المدينة يتضمن عدم مرور الشعلة على الطرق العامة في طوكيو.

ومن المقرر أن تستمر مسيرة الشعلة في العاصمة اليابانية 15 يوما.

ويتوقع أن تصل مسيرة الشعلة الأولمبية إلى طوكيو في التاسع من يوليو تموز المقبل وأن تمر في البداية في الضواحي والجزر على الأطراف قبل المرور في وسط المدينة بداية من 17 يوليو وحتى موعد انطلاق الدورة في 23 من الشهر نفسه.

وقالت حكومة طوكيو يوم الثلاثاء إنه وخلال الأيام الثمانية الأولى من مسيرة الشعلة وحتى 18 يوليو ستقام مراسم إيقاد الشعلة بدون جمهور بينما ستكون مسيرة الشعلة بعيدا عن الطرق العامة للعاصمة في حين ستكون مسيرة الشعلة في الجزر القريبة على الطرق العامة.

وستقرر حكومة العاصمة في وقت لاحق كيفية إدارة مسيرة الشعلة في الجزء الثاني من رحلتها عبر العاصمة بينما تراقب عن كثب الوضع الصحي في أرجاء المدينة.

وستقام الدورة المؤجلة من العام الماضي بسبب كورونا خلال الفترة ما بين 23 يوليو تموز والثامن من أغسطس آب.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html