شركة تويتر تواجه مشكلة جديدة في الهند تتعلق بخريطة البلاد

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لوكناو (الهند) (رويترز) - قدمت جماعة هندوسية متشددة شكوى للشرطة ضد مدير شركة تويتر في الهند بعد استبعاد مناطق حساسة سياسيا من خريطة للهند على موقع الشركة على الإنترنت، مما أدي إلى إجراء تحقيق في مشكلة جديدة لشركة التقنية الأمريكية.

واستبعدت خريطة للهند وُضعت على صفحة الوظائف على تويتر منطقة جامو وكشمير، التي تتنازع عليها الهند وباكستان وكذلك جيب لاداخ البوذي.

وأثارت الخريطة موجة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع بينما تشهد العلاقات بين تويتر ونيودلهي توترا بخصوص التزام الشركة بقواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة للهند.

وتتهم الشكوى مانيش ماهيشواري، مدير مكتب تويتر في الهند، ومسؤولا تنفيذيا آخر بالشركة بانتهاك قواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة للهند والقوانين المصممة لمنع العداء والكراهية بين الطبقات.

وقال برافين بهاتي، القيادي في جماعة باجرانج دال في ولاية أوتار براديش شرق البلاد، في الشكوى التي اطلعت رويترز عليها ”آذى ذلك مشاعري ومشاعر الشعب الهندي“.

ولم ترد تويتر على طلب للتعليق. واختفت الخريطة من مكانها بدءا من يوم الثلاثاء.

وقدمت الشرطة الإلكترونية في ولاية ماديا براديش شكوى مماثلة ضد ماهيشواري، الذي استدعته الشرطة في ولاية أوتار براديش الشهر الجاري لعدم حذفه لقطات مصورة زُعم أنها تحرض على الفتنة الدينية. ولم يواجه ماهيشواري أي عقوبة في تلك الحالة.

(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)

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