العملة المشفرة بتكوين تصعد 5.4% إلى 36361.69 دولار

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(رويترز) - ارتفعت بتكوين 5.44 بالمئة إلى 36 ألف و361.69 دولار في نهاية التعاملات يوم الثلاثاء لتضيف 1874.58 دولار إلى مستوى إغلاقها السابق.

وقفزت العملة المشفرة الأكبر والأشهر في العالم 31.1 بالمئة من أدنى مستوى لها هذا العام البالغ 27734 دولارا الذي هوت إليه في الرابع من يناير كانون الثاني.

وصعدت إيثر، ثاني أكبر عملة رقمية، 6.53 بالمئة إلى 2218.39 دولار لتضيف 135.93 دولار إلى مستوى إغلاقها السابق.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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