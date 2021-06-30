الصين تسجل تسع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار اليابان





بكين (رويترز) - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الأربعاء إن بر الصين الرئيسي سجل تسع حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء نزولا من 18 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وأضافت اللجنة أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ تسع حالات أيضا. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات مؤكدة.

وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي قد بلغ 91780 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية ‭ ‬)

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