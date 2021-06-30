الأمم المتحدة تتفق على موازنة بستة مليارات دولار وتتحاشى توقف عمليات حفظ السلام

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نيويورك (رويترز) - قال دبلوماسيون إن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وافقت يوم الثلاثاء على ميزانية للعام المقبل قدرها نحو ستة مليارات دولار لمهام حفظ السلام التي تديرها في مختلف أنحاء العالم من خلال 12 عملية، وتحاشت بذلك احتمال توقف هذه المهام.

ووافقت لجنة الميزانية بالجمعية العامة التي تضم 193 عضوا على موازنة السنة التي تنتهي في 30 يونيو حزيران 2022. وستعتمد الجمعية العامة بكامل أعضائها الموازنة رسميا يوم الأربعاء.

وقال مسؤولون كبار في الأمم المتحدة يوم الاثنين إنه تم توجيه بعثات حفظ السلام وأغلبها في أفريقيا والشرق الأوسط لوضع خطط طارئة تحسبا لاحتمال عدم إقرار ميزانية جديدة بحلول 30 يونيو حزيران.

وقال بعض الدبلوماسيين إن تغييرات لإجراءات التفاوض ومشاكل تتعلق بالجوانب اللوجستية واختلافات في مواقف الصين والدول الغربية هددت بتأخير التوصل لاتفاق.

والولايات المتحدة هي أكبر مساهم في ميزانية حفظ السلام إذ تبلغ حصتها فيها حوالي 28 في المئة تليها الصين بنسبة 15.2 في المئة ثم اليابان بنسبة 8.5 في المئة.

(إعداد منير البويطي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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