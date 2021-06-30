كندا توصي المصابين بمتلازمة نادرة بالدم بعدم التطعيم بأسترا زينيكا

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(رويترز) - قالت هيئة الصحة الكندية (هيلث كندا) إنها أوصت من لديهم تاريخ مرضي للإصابة بمتلازمة التسرب من الشعيرات الدموية بعدم تلقي لقاح أسترا زينيكا المضاد لكوفيد-19.

وأضافت في بيان صدر في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء ”هيلث كندا تُحدّث نشرة المنتج الخاصة بلقاحي أسترا زينيكا وكوفيشيلد المضادين لكوفيد-19 لتضيف متلازمة التسرب من الشعيرات الدموية كعرض جانبي محتمل مع تحذير للمرضى ممن لديهم تاريخ إصابة بهذه المتلازمة من تلقي لقاح أسترا زينيكا أو كوفيشيلد“.

متلازمة التسرب من الشعيرات الدموية شديدة الندرة وهي حالة خطيرة تؤدي إلى تسرب السوائل من الشعيرات الدموية الصغيرة، مما يؤدي إلى تورم الأطراف وانخفاض ضغط الدم وتخثره وانخفاض مستويات بروتين مهم في الدم.

وقالت هيلث كندا إنها تتابع مع وكالة الصحة العامة الكندية هذه الحالة منذ اعتبرتها وكالة الأدوية الأوروبية مصدر قلق محتملا في أبريل نيسان.

وأضافت أنه بحلول 11 يونيو حزيران تم تسجيل حالة إصابة واحدة بالمتلازمة في كندا عقب التطعيم بلقاح أسترا زينيكا.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

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