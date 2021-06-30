تقرير: لجنة لأوبك+ تحذر من تخمة نفطية بعد أبريل 2022

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دبي (رويترز) - أفاد تقرير داخلي بأن لجنة تابعة لأوبك+ حذرت من "عدم يقين كبير" وخطر تكون تخمة نفطية بعد أبريل نيسان 2022، مما يدعم حجج تمديد الاتفاق الحالي الذي يبقي قيودا على الإمدادات.

كما أظهر التقرير أن اللجنة، المعروفة باسم اللجنة الفنية المشتركة، تتوقع فائضا من النفط بحلول نهاية 2022 بموجب تصورات مختلفة لوضع العرض والطلب في سوق النفط.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن سوق النفط ستعاني عجزا على المدى القصير، فإن تخمة تلوح في الأفق بعد أن تخفف أوبك وحلفاؤها، أي أوبك+، الخفض الذي يبلغ الآن ما يقل عن ستة ملايين برميل يوميا اعتبارا من أبريل نيسان من العام المقبل.

وذكر التقرير أنه بحسب تصور أساسي، ستصل مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من الخام إلى 96 مليون برميل و125 مليون برميل أقل من المتوسط للفترة بين 2015 و2019 في الربعين الثالث والرابع من 2021 على التوالي.

وتابع "في عام 2022، ثمة زيادة كبيرة متوقعة، تقود لفائض 181 مليون برميل بنهاية العام".

ويتبنى التصور الأساسي افتراضات نمو الطلب العالمي على النفط ونمو الإمدادات من خارج أوبك في التقرير الشهري لمنظمة أوبك لشهر يونيو حزيران، مع توقعات مبدئية لعام 2022.

وقالت اللجنة إنها ما زالت تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بواقع ستة ملايين برميل يوميا في 2021 لكنها قالت إن ثمة مخاطر.

وأضافت أن الطلب قد يتباطأ في ظل حالة من "عدم اليقين المتعلقة بتباين وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي والضغوط التضخمية الناشئة وارتفاع الديون السيادية والتوزيع غير العادل للقاحات... إلى جانب الانتشار الواسع لسلالة دلتا من كوفيد-19".

وقال مراقبو أوبك إن المجموعة قد تبقي على الإنتاج دون تغيير عندما يجتمع الوزراء يوم الخميس لاتخاذ قرار بزيادة الإنتاج ربما بأكثر من مليون برميل يوميا أو بمجرد 0.5 مليون برميل يوميا.

وذكرت مصادر في أوبك+ أن مشاورات اللجنة يوم الثلاثاء لم تتمخض عن قرار أو توصية بالإجماع.

(تغطية صحفية رانيا الجمل وأحمد غدار - إعداد هالة قنديل وياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)

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