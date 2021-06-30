أسهم اليابان تغلق منخفضة وتتكبد خسائر في يونيو بفعل مخاوف بشأن التوقعات

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - هبطت الأسهم اليابانية يوم الأربعاء مع انتشار سلالة دلتا شديدة العدوى من فيروس كورونا في آسيا بينما تكبد المؤشر القياسي خسائر في شهر يونيو حزيران بفعل مخاوف بشان التوقعات الاقتصادية.

وأنهت البورصة آخر يوم تداول في الشهر على خسارة للشهر العاشر على التوالي مع ميل المستثمرين لتعديل مراكزهم المالية في نهاية الشهر.

وهبط المؤشر نيكي 0.07 بالمئة ليغلق على 28791.53 نقطة بعد ارتفاعه 0.65 بالمئة في وقت سابق من الجلسة كما غير المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مساره كذلك لينخفض 0.3 بالمئة مسجلا 1943.57 نقطة.

وتراجع نيكي 0.24 بالمئة في يونيو حزيران في حين ارتفع توبكس واحدا بالمئة.

وارتفعت الأسهم اليابانية في بادئ الأمر متأثرة بمكاسب وول ستريت ليل الثلاثاء لكن مشتريات المستثمرين سرعان ما عادت لنمط الأسواق اليابانية السائد منذ سبتمبر أيلول فتراجعت في آخر يوم تداول في الشهر.

ويعتقد بعض المستثمرين أن ذلك قد يرجع لإعادة موازنة كبار المستثمرين لمراكزهم المالية في نهاية الشهر في حين يرى آخرون أن الأمر مجرد صدفة.

وقال ماساتو كوجوري قائد فريق تنفيذ المعاملات لدى شركة توكاي طوكيو سيكيوريتيز "إنه مجرد انحراف في الاتجاه. لكن الكثير من الناس يتحدثون بشأن الأمر مما يعني أن له بالفعل تأثيرا نفسيا".

وتأرجحت الأسعار داخل نطاق محدود، لتسجل أداء أقل من مستويات الأسهم العالمية، في حين يزن المستثمرون التقدم الذي تم إحرازه في حملات التطعيم مقابل ارتفاع حالات الإصابة المحلية بفيروس كورونا قبيل دورة الألعاب الأولمبية المقررة الشهر المقبل.

وهبط سهم سوجي هولدينج التي تدير سلسلة صيدليات 8.37 بالمئة بعد أن جاءت أرباحها الفصلية أقل من توقعات السوق.

وهبط سهم نيتو بوسيكي للمنسوجات 4.85 بالمئة بعد أن أعلن أحد المساهمين اعتزامه بيع مليون سهم أي ما يعادل نحو اثنين بالمئة من أسهمها.

وهبط سهم جيه. فرانت للتجزئة 3.62 بالمئة بعد أن خفضت الشركة المشغلة لسلسلة المتاجر توقعاتها للأرباح.

وأغلق سهم تشوجاي للأدوية مرتفعا 2.37 بالمئة بعد صعوده 7.9 بالمئة بسبب تقدم الشركة بطلب للجهات التنظيمية في اليابان للحصول على موافقة على علاج بالأجسام المضادة لمرض كوفيد-19.

وقفز سهم شركة أوشيو 13.41 بالمئة بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للأرباح.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)

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