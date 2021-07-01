سيمينيا تخفق مجددا في تحقيق الزمن المؤهل للأولمبياد في سباق خمسة آلاف متر

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(رويترز) - فشلت كاستر سيمينيا مرة أخرى في تحقيق الزمن المؤهل لسباق خمسة آلاف متر للسيدات في الأولمبياد بعد أن احتلت المركز الرابع في لقاء في لييج البلجيكية يوم الأربعاء لكنها لم تكن ستشارك في كل الأحوال مع فريق جنوب افريقيا في ألعاب طوكيو حتى لو كانت قد تأهلت.

وقال الاتحاد الجنوب افريقي لألعاب القوى إن سيمينيا تخطت الموعد النهائي للمشاركة في الأولمبياد والذي كان يوم الثلاثاء مضيفا أن الاتحاد الدولي لألعاب القوى أكد أنه لن يسمح بأي استثناءات.

وقال سيفيسو سيلي المتحدث باسم الاتحاد الجنوب افريقي لرويترز ”راجعنا الاتحاد الدولي مرتين بشأن الموعد النهائي وأكد انه لن يمنح بأي استثناء لسيمينيا“.

وليس بوسع بطلة الأولمبياد مرتين في سباق 800 متر المنافسة في مسافتها المفضلة بعد أن رفضت سيمينيا البالغ عمرها 30 عاما الالتزام بحكم الاتحاد الدولي لألعاب القوى والذي يجبر المتسابقات اللاتي يعانين من اختلافات في النمو الجنسي، مثل سيمينيا، ويشاركن في السباقات ما بين 400 متر وحتى سباق الميل على العلاج لتقليل المستويات المرتفعة من هرمون تستوستيرون لديهن.

وكان سباق خمسة آلاف متر هو أفضل فرصة أمامها للمشاركة في طوكيو لكنها أخفقت عدة مرات في تحقيق الزمن المؤهل البالغ 15 دقيقة و10 ثوان.

ويوم الأربعاء سجلت 15 دقيقة و50.12 ثانية بفارق نحو 45 ثانية عن الاثيوبية أبيراش مينسيو الفائزة بالسباق.

ونقلت سيمينيا معركتها القضائية إلى محكمة حقوق الانسان الأوروبية لكن لا يبدو أنها ستحصل على قرار قبل الألعاب المقررة بين 23 يوليو تموز والثامن من اغسطس اب.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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