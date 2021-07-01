البنك الدولي يرفع تمويل لقاحات كوفيد-19 إلى 20 مليار دولار

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واشنطن (رويترز) - تعهد البنك الدولي يوم الأربعاء بتعزيز التمويل المتاح لشراء لقاحات الوقاية من كوفيد-19 لتصل إلى 20 مليار دولار ارتفاعا مما كان مستهدفا في السابق وهو 12 مليار دولار بعد زيادة حادة في الطلب على التمويل من الدول النامية.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن البنك قدم بالفعل أكثر من أربعة مليارات دولار إلى 51 دولة نامية لشراء لقاحات كوفيد-19 وسيضيف عدة مليارات إلى 25 دولة أخرى قريبا.

وأضاف للصحفيين "سيأتي المزيد في الأسابيع المقبلة" مشيرا إلى أن البنك الدولي تلقى 41 طلبا في المجمل من دول أفريقية لم يتم فيها تطعيم سوى أقل من نصف السكان.

وفي بيان مشترك، حث البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة الصحة العالمية دول مجموعة العشرين على تبني هدف تطعيم 40 في المئة من السكان على الأقل بحلول نهاية عام 2021 و60 في المئة بحلول النصف الأول من عام 2022.

وحث البيان اقتصادات مجموعة العشرين على تبني هدف تقديم ما لا يقل عن مليار جرعة لقاح للبلدان النامية هذا العام وزيادة التمويل وإزالة الحواجز التجارية في سلسلة توريد اللقاحات.

(إعداد محمد اليماني وسلمى نجم للنشرة العربية)

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