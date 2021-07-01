لقاح كيورفاك للوقاية من كوفيد-19 يسجل فاعلية 48% فقط في آخر تحليل للبيانات

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(رويترز) - قالت شركة كيورفاك إن اللقاح الذي طورته للوقاية من كوفيد-19 سجل فاعلية 48 بالمئة فقط في آخر تحليل للبيانات من تجربتها الكبرى في تحسن طفيف عن نسبة 47 بالمئة مما أُعلن في القراءة المبدئية قبل أسبوعين.

وقالت الشركة الألمانية إن فاعلية اللقاح، والتي تقاس بمدى منعه للأعراض القوية عند الإصابة بالمرض، سجلت نسبة أعلى قليلا بلغت 53 بالمئة عند استبعاد المشاركين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما وهي الفئة العمرية الأكثر تضررا من المرض.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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