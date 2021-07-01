راديو نيوزيلندا: حكومة ساموا المؤقتة تقرر الانسحاب من أولمبياد طوكيو

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - ذكرت إذاعة راديو نيوزيلندا يوم الخميس أن حكومة جزيرة ساموا المؤقتة قررت عدم مشاركة فريقها في أولمبياد طوكيو بسبب مخاوف من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليابان.

وأشار التقرير إلى أنه سيتم عقد اجتماع لمناقشة الأمر دون إضافة المزيد من التفاصيل.

وأبلغ تواوبيبي جيري وولورك رئيس اتحاد رفع الأثقال في ساموا رويترز عبر الهاتف "هذا سيء ومؤلم، مؤلم للغاية.

"(الحكومة) قررت عدم مشاركة أي رياضي من ساموا. سأتحدث مع فريق رفع الأثقال اليوم وابلغهم بالقرار".

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من اللجنة الأولمبية في ساموا.

وأوضح راديو نيوزيلندا أن جزيرة ساموا الواقعة في جنوب المحيط الهادي كانت اختارت فريقها للمشاركة في عدة ألعاب منها رفع الأثقال والملاكمة والشراع وألعاب القوى.

ويأتي انسحاب ساموا ضربة جديدة لجهود اليابان لتنظيم الألعاب خلال جائحة عالمية بعد تأجيلها من العام الماضي.

وقبل أقل من شهر ما زال الرأي العام في اليابان ضد إقامة الأولمبياد خاصة بعد تحذيرات خبراء الصحة من موجهة جديدة من الإصابات بالعدوى.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)

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