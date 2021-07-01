مسؤول: ساموا لن ترسل فريق رفع الأثقال إلى الأولمبياد

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - قالت اللجنة الأولمبية في جزيرة ساموا يوم الخميس إن فريق رفع الأثقال لن يشارك في الأولمبياد بسبب مخاوف من فيروس كورونا بينما سيشارك الرياضيون الموجودون خارج البلاد بالفعل.

ويمثل انسحاب ساموا ضربة جديدة لجهود اليابان لتنظيم الألعاب خلال جائحة عالمية بعد تأجيلها من العام الماضي.

وأبلغ باتريك فيبولاي رئيس اللجنة الأولمبية في ساموا رويترز عبر الهاتف "الفريق الوحيد الذي لن يسافر هو رفع الأثقال إذ يقيم تدريبه هنا في ساموا.

"ما زلنا في حالة الطوارئ، ما زلنا في العزل العام".

وأضاف "سنرسل فريقا للمشاركة في الأولمبياد. فرقنا منتشرة في جميع أنحاء العالم".

وما زال الرأي العام في اليابان ضد إقامة الأولمبياد، التي تنطلق في 23 يوليو تموز، خاصة بعد تحذيرات خبراء الصحة من موجة جديدة من الإصابة بالعدوى.

وأبلغ تواوبيبي جيري وولورك رئيس اتحاد رفع الأثقال في ساموا رويترز عبر الهاتف "هذا سيء ومؤلم، مؤلم للغاية. سأتحدث مع فريق رفع الأثقال اليوم وابلغهم بالقرار".

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)

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