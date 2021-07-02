”حزين وأشعر بالوحدة“: رجل من طوكيو أجبر على مغادرة منزله مرتين يفصل بينهما 50 عامًا من أجل بناء الاستاد الأولمبي!

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طوكيو (رويترز) - عندما طرد كوهي جينو من منزل عائلته لتمهيد الطريق لبناء الاستاد الوطني لأولمبياد طوكيو عام 1964، كان حزينا لكنه فخور بالمساهمة في لحظة انتصار وطني لبلاده.

لكن عندما تم طرده مرة أخرى في عام 2013، عن عمر يناهز الثمانين عامًا، حتى تتمكن الحكومة من إعادة بناء الاستاد لدورة الألعاب الأولمبية لعام 2020، بدا الأمر وكأن مصيرًا مريرًا زاد سوءًا بسبب ما اعتبره اللامبالاة الرسمية.

كما أجبر هو وزوجته، ياسوكو، على الخروج من مجتمع سكني عام متماسك في حي كاسوميغاؤكا حيث عاشا لأكثر من نصف قرن.

قال جينو، البالغ من العمر الآن 87 عامًا: ”كان من الصعب جدًا المغادرة. لقد كان المكان الذي عشت فيه الأطول في حياتي“.

لم يرغب جينو في إقامة الألعاب الأولمبية في اليابان - معتقدًا أنه من السابق لأوانه استضافتها مرة أخرى - وقال إن الإعلان عن طرد ما يقرب من 200 عائلة، العديد من كبار السن، من مجمّعهم السكني بجوار الاستاد الأولمبي.

قال جينو: ”لم يكن هناك أي تفهم لوضعنا من قبل الحكومة. فلم يتم طلب مغادرة المكان بشكل ودي، بدلاً من ذلك، كان الأمر إلى حد كبير يشبه الأمر الواقع “نحن نستضيف الأولمبياد، يجب أن تخرج”.

انتقلوا إلى مجمع سكني عام آخر، لكن المجتمع القديم تحطم.

قال جينو: ”كنت أتمنى حقًا بعض التفهم والإدراك لما شعرنا به“. ”حصلنا على 170 ألف ين (1500 دولار). ماذا يمكنك أن تفعل بهذا المبلغ الزهيد؟ كان علي أن أضحك فقط. استغرق الأمر مليون ين (9000 دولار) للتنقل“.

وقال مسؤول في مدينة طوكيو إن مبلغ 170 ألف ين هو امبلغ القياسي في هذه الحالة.

وأضاف رافضا نشر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام ”لقد تدربنا على أن نكون مهذبين للغاية، وهناك مساكن عامة قريبة، وابتكر المسؤولون ترتيبات مختلفة“. ”لكن بالنسبة لشخص عاش هناك لفترة طويلة، ربما بدا المسؤولون باردين“.

ورفض منظمو أولمبياد طوكيو 2020 التعليق، مشيرين إلى أن الاستاد هو من مسؤولية مجلس الرياضة الياباني (JSC) وأن حكومة طوكيو هي التي تولت عملية النقل وفقًا لقوانينها. وقالت هيئة الخدمات المشتركة إن عملية النقل تمت بالتشاور مع طوكيو والحكومات الوطنية.

جذور عميقة

وُلد جينو، وهو الرابع من بين تسعة إخوة، في كاسوميغاؤكا ، بالقرب مما يُعرف الآن بمنطقة أوموتيساندو الفاخرة في وسط مدينة طوكيو. بعد أن احترق هذا المنزل في الحرب العالمية الثانية، انتقلت العائلة على بعد 20 مترًا، حيث كان جينو يدير متجرًا للتبغ ملحقًا بمنزل العائلة.

قبل الألعاب الأولمبية عام 1964، تم إخلائهم لإفساح المجال للملعب والمنتزه المحيط. تم رصف موقع منزلهم، وقطع المساحات الخضراء التي غطت المنطقة، وتم دفن نهر قريب بالخرسانة.

غسل جينو السيارات لتغطية نفقاتهم، ويعيش مع ياسوكو وطفليهما في غرفة واحدة صغيرة. ولكن في عام 1965 انتقل إلى المجمع السكني العام وأعاد افتتاح متجر التبغ.

قال: ”لم ينفد مني من أتحدث معهم“. ”أضع مقعدًا، يمكن لثلاثة أو أربعة أشخاص الجلوس. كان الأطفال يأتون مع واجباتهم المدرسية، ويطلبون النصيحة إذا واجهوا مشكلة“.

بعد إشعار الإخلاء في عام 2013، انتقلوا في عام 2016.

كانت هذه الخطوة صعبة، لا سيما على ياسوكو، الذي قال جينو إنه ”وحيد ومكتئب“. في أواخر عام 2018، توفيت عن عمر يناهز 84 عامًا.

يعيش جينو الآن مع ابنه في غرب طوكيو، ويزور الحي القديم كل بضعة أشهر.

على الجانب الآخر من الاستاد الجديد اللامع، وعلى ارتفاع مرتفع من موقع منزله السابق المدمر الآن، توجد حديقة صغيرة بها مجموعة من الحلقات الأولمبية حيث يقف الزوار ويبتسمون لالتقاط الصور.

على الرغم من تأثير الألعاب على حياته، إلا أنه يأمل أن تنجح ، ويحزنه أن الوباء قد خفف من الروح المعنوية العالية التي كانت تحيط بها في العادة.

لكن زيارة المنطقة التي تغيرت كما بالكامل تجعله يشعر بالحزن.

قال ”أعتقد أنني ولدت هنا، لقد نشأت هنا“. ”عندما أنظر إلى الأشجار الموجودة على طول الشارع والتي لم تتغير على الإطلاق، أشعر بالحنين إلى الماضي ولكن في نفس الوقت يفيض بشعور بالحزن والوحدة“.

(من إعداد إيلين لايز. تحرير جيري دويل، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)



كوهي جينو ، 87 عامًا، الذي أُجبر على مغادرة منزله مرتين قبل أولمبياد 1964 و 2020 لإفساح المجال لبناء الاستاد الرئيسي، يسير بالقرب من الاستاد الوطني، الاستاد الرئيسي لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، في طوكيو، اليابان في 24 يونيو/ حزيران 2021. رويترز / إيسى كاتو.



كوهي جينو، 87 عامًا، الذي أُجبر على مغادرة منزله مرتين قبل دورة الألعاب الأولمبية لعامي 1964 و 2020 لإفساح المجال لبناء الملعب الرئيسي، يُظهر صوره القديمة للملعب الوطني السابق المجاور الذي تم التقاطه في حوالي عام 1960، في منزله، في طوكيو، اليابان، 24 يونيو/ حزيران 2021. رويترز / إيسى كاتو.



كوهي جينو ، 87 عامًا، الذي أُجبر على مغادرة منزله مرتين قبل أولمبياد 1964 و 2020 لإفساح المجال لبناء الاستاد الرئيسي، يسير بالقرب من الاستاد الوطني، الاستاد الرئيسي لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، في طوكيو، اليابان في 24 يونيو/ حزيران 2021. رويترز / إيسى كاتو.