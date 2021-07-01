هبوط أسهم اليابان بفعل مخاوف التباطؤ جراء ارتفاع الإصابات بالفيروس

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض يوم الخميس، إذ تعرضت لضغوط جراء مخاوف من أن يؤدي ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 إلى تمديد قيود وإبطاء التعافي الاقتصادي.

ونزل المؤشر نيكي 0.29 بالمئة إلى 28707.04 نقطة، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.22 بالمئة إلى 1939.21 نقطة.

ومن المرجح أن تمدد اليابان تدابير احتواء فيروس كورونا لمدة أسبوعين أو أكثر في منطقة طوكيو الكبرى مع ارتفاع أرقام الإصابات وذلك قبل شهر من بدء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

وقادت أسهم التكنولوجيا الانخفاض على نيكي، إذ خسر سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة 0.63 بالمئة، وتراجع سهم أدفانتست لتوريد معدات صنع الرقائق 1.8 بالمئة ونزل سهم تيرومو لصناعة المعدات الطبية 1.53 بالمئة.

وهبط قطاع النقل البحري 3.84 بالمئة وتصدر قائمة الخاسرين بين 33 مؤشرا فرعيا للقطاعات في بورصة طوكيو، إذ نزل سهم كاواساكي كيسن 4.63 بالمئة وتراجع سهم ميتسوي أو.إس.كيه لاينز 3.93 بالمئة وانخفض سهم نيبون ستيل 3.73 بالمئة.

وارتفع سهم نيتوري لإدارة سلاسل متاجر بيع الأثاث وسلع تحسين المنازل 2.14 بالمئة بعد أن حققت ربحا صافيا فصليا قياسيا.

وتقدم سهم شين-إيتسو كيميكال 1.32 بالمئة وتصدر الرابحين بين أكبر 30 سهما أساسيا على توبكس، وتلاه سهم مجموعة سوني الذي ارتفع 1.16 بالمئة.

وتقدم 87 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 127.

(إعداد معتز محمد للنشرة العربية)

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