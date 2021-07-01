مصادر ترجح تمديد قيود كورونا في طوكيو قبل أقل من شهر على الأولمبياد

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طوكيو (رويترز) - رجحت أربعة مصادر حكومية يوم الخميس إن تمدد اليابان الإجراءات المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا في منطقة طوكيو الكبرى لأسبوعين أو أكثر مع ارتفاع حالات الإصابة قبل أقل من شهر على بدء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

وتشهد طوكيو وثلاث مقاطعات مجاورة "شبه" حالة طوارئ من المقرر أن تستمر حتى 11 يوليو تموز، وذكرت المصادر أن ارتفاع أعداد الإصابات في الفترة الأخيرة دفع المسؤولين للميل للإبقاء على القيود في خطوة من شأنها التأثير على أعداد الجماهير في مواقع إقامة الدورة الأولمبية.

وقالت المصادر إن الحكومة قد تعيد فرض حالة طوارئ كاملة في طوكيو اعتمادا على حجم الضغط على نظامها الصحي. وارتفعت حالات الإصابة في المدينة إلى 714 حالة يوم الأربعاء وهو أعلى معدل يومي منذ أكثر من شهر.

وتابعت المصادر أن القرار من المتوقع ن يتخذ يوم الثامن من يوليو تموز عندما يصل توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى اليابان. ومن المقرر أن تبدأ الدورة يوم 23 يوليو تموز.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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