أوبك+ تؤجل الاجتماع ليوم الجمعة بسبب تحفظات إماراتية على اتفاق جديد

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من أحمد غدار ورانيا الجمل وأوليسيا أستاخوفا

لندن/دبي/موسكو (رويترز) - قالت مصادر في أوبك+ يوم الخميس إن المجموعة أرجأت اجتماعها الوزاري حتى يوم الجمعة لإجراء مزيد من المحادثات بشأن سياسة إنتاج النفط بعد أن أوقفت الإمارات خطة لتخفيف فوري للتخفيضات وتمديدها حتى نهاية 2022.

وقالت مصادر في أوبك+ في وقت سابق إن الخطة، التي توصلت السعودية وروسيا، أكبر المنتجين في أوبك+، إلى اتفاق مبدئي بشأنها، ستشهد زيادة الإنتاج 0.4 مليون برميل يوميا شهريا من أغسطس آب إلى ديسمبر كانون الأول 2021 لتلبية الطلب العالمي المتزايد.

ولمواجهة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالطلب على النفط بسبب أزمة كوفيد-19، اتفقت أوبك+ العام الماضي على خفض الإنتاج قرابة عشرة ملايين برميل يوميا اعتبارا من مايو أيار 2020، على أن تنهي تلك القيود على مراحل حتى نهاية أبريل نيسان 2022. ويبلغ الخفض حاليا نحو 5.8 مليون برميل يوميا.

كما اقترحت موسكو والرياض تمديد فترة التخفيضات حتى نهاية 2022 لتجنب تخمة جديدة العام المقبل.

لكن مصادر قالت إن الإمارات، التي لديها أهداف طموحة لزيادة إنتاج النفط، اعترضت على الاقتراح خلال الاجتماع، مضيفة أنها طلبت من أوبك+ تغيير خط الأساس للتخفيضات، وهو مستوى الإنتاج الأولي الذي يتم من خلاله حساب التخفيضات.

يعني رفع خط الأساس تقليص مقدار الخفض الفعلي.

وجرى تداول خام برنت يوم الخميس فوق 75 دولارا للبرميل، ليقترب من أعلى مستوياته في عامين ونصف العام.

كانت لجنة فنية تابعة لأوبك+ قد قالت يوم الثلاثاء إنها تتوقع نمو الطلب على النفط ستة ملايين برميل يوميا في 2021 لكنها أشارت إلى مخاطر حدوث تخمة في 2022، وقالت إن ثمة "قدر كبير من عدم اليقين" الذي يشمل تفاوت التعافي العالمي وارتفاع الإصابات بسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا.

تتعاون السعودية وروسيا وبقية أعضاء أوبك+ على نحو وثيق منذ انهيار كبير للتحالف في مارس آذار 2020 قبل قليل من تسبب الجائحة في تهاوي أسعار النفط. وأدى انهيار الأسعار إلى دفعهم للقيام معا بصياغة اتفاق الإمدادات.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

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