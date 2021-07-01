ديوكوفيتش وفيدرر يشاركان في أولمبياد طوكيو

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لندن (رويترز) - انضم المصنف الأول عالميا نوفاك ديوكوفيتش وروجر فيدرر الحاصل على 20 لقبا بالبطولات الأربع الكبرى إلى قائمة المشاركين في أولمبياد طوكيو يوم الخميس في دفعة لبطولة التنس عقب انسحاب أسماء بارزة.

وستتصدر المصنفة الأولى آشلي بارتي واليابانية نعومي أوساكا قائمة اللاعبات في منافسات السيدات للفردي.

ولن تتمكن مونيكا بويج، أول فائزة بميدالية ذهبية بالفردي من بويرتوريكو، من الدفاع عن لقبها بسبب الإصابة.

وسيتطلع آندي موراي البطل مرتين، الذي تراجع تصنيفه للمركز 118 عالميا بعد معاناة مع الإصابة، لتحقيق ميدالية ذهبية في ثالث مشاركة أولمبية على التوالي.

وفاز ديوكوفيتش، الطامح في ويمبلدون لمعادلة الرقم القياسي لفيدرر ورفائيل نادال في البطولات الأربع الكبرى، ببرونزية للفردي في أولمبياد 2008 في بكين عندما حصد فيدرر ذهبية للزوجي.

ويتوق اللاعبان، المصنفان كأفضل لاعبي التنس عبر التاريخ بجانب نادال، إلى ذهبية أولمبية للفردي.

وتشارك 46 دولة في منافسات التنس بالأولمبياد في أرياكي بدءا من 24 يوليو تموز وحتى أول أغسطس آب.

ولن يسافر العديد من اللاعبين البارزين إلى طوكيو ومن بينهم نادال الفائز بذهبيتي الفردي والزوجي وكذلك سيرينا وليامز الفائزة بأربع ميداليات ذهبية ودومينيك تيم بطل أمريكا المفتوحة وسيمونا هاليب الحاصلة على لقبين بالبطولات الأربع الكبرى.

(إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية)

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