بعد تأجيله عاما.. معرض إكسبو 2020 دبي يطرح تذاكره للبيع

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دبي (رويترز) - قال منظمو معرض (أكسبو 2020 دبي) يوم الخميس إن المعرض سيبدأ طرح تذاكره للبيع في 18 يوليو تموز، في إشارة ملموسة على أن المعرض العالمي سينطلق بالفعل في أكتوبر تشرين الأول بعد تأجيله عاما كاملا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المنظمون أنهم يتوقعون أن القيود التي تفرضها الإمارات حاليا على بعض رحلات الطيران، مثل تلك القادمة من الهند، ستكون قد رُفعت بحلول موعد بدء إكسبو 2020.

وتعلق دبي على المعرض العالمي آمالا لمنح اقتصادها قوة دافعة.

ولا تزال هناك قيود مفروضة على حركة السفر العالمي وعلى من يمكنهم دخول الإمارات، لكن المنظمين يعربون عن أملهم في أن يصل عدد زوار المعرض إلى 25 مليونا في الفترة من أكتوبر تشرين الأول 2021 وحتى مارس آذار 2022.

ورفعت الولايات المتحدة هذا الأسبوع مستوى التحذير من السفر المتعلق بكوفيد-19 للإمارات إلى المستوى الرابع، الذي يقضي بعدم السفر، رغم أن لديها واحدة من أسرع حملات التطعيم في العالم.

وسيطرح إكسبو 2020 ثلاثة أنواع من التذاكر، إذ تتكلف تذكرة اليوم الواحد 26 دولارا وتذكرة الشهر 53 دولارا والستة أشهر 135 دولارا.

وقال المعرض إن على جميع العاملين والموظفين فيه أن يتلقوا لقاحا واقيا من كوفيد-19، لكنه لن يلزم الزوار بها.

ومع اقتراب موعد الافتتاح المرتقب، افتُتح فندق داخل أرض المعرض، وهو (روف إكسبو 2020)، باب الحجز فيه اعتبارا من الأول من أكتوبر تشرين الأول.

(تغطية صحفية ليزا بارينجتون وألكسندر كورنويل - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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