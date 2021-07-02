كيري: على الدول المطورة لمشاريع وقود أحفوري جديدة خفض انبعاثاتها إلى الصفر

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من تيموثي جاردنر

واشنطن (رويترز) - قال جون كيري، مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص بشأن المناخ، يوم الخميس إن الدول التي تطور مشروعات جديدة للنفط والغاز والفحم يتعين عليها ضمان استخدام تكنولوجيا يمكن أن تخفض الانبعاثات إلى الصفر.

وأضاف كيري في مؤتمر صحفي ”إنه تحد حقيقي ولا يمكن لأحد أن يتجاهله... ثمة مسؤولية حالية تقع على عاتق أي بلد يقول إنه سيطور مشروعا جديدا، وهي ضمان عدم خروج انبعاثات منه“.

وفي أشد تحذير لها حتى الآن بشأن تغير المناخ، نادت وكالة الطاقة الدولية في مايو أيار بضرورة عدم تمويل المستثمرين مشروعات وقود أحفوري جديدة إذا أراد العالم أن يقضي على الانبعاثات الضارة بحلول 2050.

وقال كيري، الذي زار السعودية والإمارات، عضوي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في منتصف يونيو حزيران إنه ربما يكون أمام الدول ما بين عام وثلاثة أعوام فترة انتقالية للاستثمار في تكنولوجيا مثل حبس الكربون وتخزينه.

وأضاف ”هناك بضع سنوات يمكنكم التحرك فيها بحرية قليلا، لكن ليس كثيرا، وأعتقد أن وكالة الطاقة الدولية محقة تماما في التأكيد على فكرة أن عليكم حقا محاولة تجنب (إقامة مشروعات وقود أحفوري) جديدة بدلا من تعقيد المشكلة“.

وقد شجع كيري سعي السعودية إلى تطوير الهيدروجين الأخضر من خلال استخدام الطاقة المتجددة لتشغيل أجهزة التحليل الكهربي لفصل الغاز عن الماء في مدينة نيوم بالمملكة.

ويمكن نقل الهيدروجين إلى أوروبا أو إفريقيا لاستخدامه في النقل أو الصناعة. وقال كيري ”أينما أمكننا التسابق (للحصول) على الهيدروجين الأخضر، فعلينا القيام بذلك“.

وعبر كيري عن قلقه من زيادة الانبعاثات الكربونية بالولايات المتحدة في الشهور القليلة الماضية مع رفع قيود السفر والتجمع في ظل تراجع الإصابات بفيروس كورونا. وحدد الرئيس جو بايدن هدفا بجعل شبكة الكهرباء الأمريكية خالية من الكربون تماما بحلول 2035 وخفض الانبعاثات 50 إلى 52 في المئة بحلول 2030.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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