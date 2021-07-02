بتكوين تتراجع بأكثر من 5% إلى 3322.6.36 دولار

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(رويترز) - انخفضت بتكوين 5.17 بالمئة إلى 33 ألفا و226.36 دولار يوم الخميس، لتكون قد خسرت 1810.87 دولار من سعر إغلاقها السابق.

تراجعت العملة المشفرة الأكبر والأكثر رواجا في العالم 48.8 بالمئة عن أعلى مستوياتها هذا العام البالغ 64 ألفا و895.22 دولار الذي حققته في 14 أبريل نيسان.

وانخفضت إثر، المرتبطة بشبكة سلسلة كتل إثريوم، 7.28 بالمئة لتصل إلى 2110.53 دولار يوم الخميس، بخسارة 165.81 دولار عن سعر الإغلاق السابق.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

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