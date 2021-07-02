صندوق النقد يرفع توقعاته للنمو في الولايات المتحدة إلى 7% في 2021

أخبار اليابان





واشنطن (رويترز) - رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الولايات المتحدة في 2021 بشكل كبير إلى سبعة بالمئة يوم الخميس من 4.6 بالمئة توقعها في أبريل نيسان، وذلك بسبب الدعم المالي والنقدي غير المسبوق.

وقال صندوق النقد الدولي إن التوقعات المعدلة تمثل أسرع وتيرة نمو للولايات المتحدة في جيل. ورفعت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في 2022 إلى 4.9 بالمئة، ارتفاعا من توقعاتها السابقة عند 3.5 بالمئة في أبريل نيسان.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html