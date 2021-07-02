جونسون آند جونسون تقول جرعة واحدة من لقاحها تظهر مناعة قوية ضد سلالة دلتا

أخبار اليابان





(رويترز) - قالت شركة جونسون آند جونسون يوم الخميس إن جرعة واحدة من لقاحها للوقاية من كوفيد-19 تظهر مناعة قوية ومستمرة للوقاية من سلالة دلتا وسلالات أخرى منتشرة بشكل كبير.

وقالت الشركة إن البيانات أظهرت أن الاستجابة المناعية القوية استمرت ثمانية أشهر على الأقل.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)

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