كيريوس لم يقرر بعد موقفه من الأولمبياد بعد يومين من اختياره في تشكيلة أستراليا

أخبار اليابان





ملبورن (رويترز) - بعد يومين من اختياره ضمن الفريق الأسترالي المشارك في منافسات التنس، قال نيك كيريوس إنه "يدرس الخيارات" وربما يقرر عدم المشاركة في أولمبياد طوكيو بسبب قيود فيروس كورونا.

ووضع كيريوس، الذي غاب عن أولمبياد ريو 2016 بسبب مشكلة مع رئيسة فريق الأولمبياد الأسترالي، اسمه في قرعة بطولة أتلانتا المفتوحة التي تتعارض في مواعيدها مع الألعاب.

وأبلغ كيريوس الصحفيين بعد تأهله إلى الدور الثالث في ويمبلدون "منذ أن كنت لاعبا أردت المشاركة في الأولمبياد لكني وضعت اسمي في قرعة أتلانتا أيضا. ما زلت أدرس خياراتي.

"سمعت عدة أشياء فيما يتعلق بالأولمبياد والقيود الصارمة وعدم وجود ضيوف أو طاقم".

وتحدث يوشيهيدي سوجا رئيس وزراء اليابان عن إمكانية إقامة الألعاب بدون جماهير وهو ما يمثل لعنة للاعب البالغ عمره 26 عاما والذي يستمتع بوجود المشجعين.

ولم يلعب كيريوس كثيرا منذ تفشي فيروس كورونا لكنه يقدم أداء جيدا في ويمبلدون حاليا.

وقال كيريوس إنه يشعر بقبول المسؤولين الأولمبيين الأستراليين الآن أكثر مما شعر به في الفترة التي سبقت ريو عندما أرسلت له كيتي تشيلر رئيسة الفريق الأسترالي رسالة من 16 صفحة توضح بالتفصيل حالات سوء تصرفاته وطلبت منه الرد قبل اختياره في الفريق.

وقرر كيريوس عدم المشاركة ودخل في حرب كلامية مع تشيلر.

وأضاف كيريوس "عدم وجود المشاكل وحديث كيتي تشيلر عن عدم استحقاقي المشاركة عندما كنت المصنف 13 عالميا، الأمر كان مضحكا.

"بعد شد وجذب كنت صغيرا وأخذت الأمر على محمل شخصي. لكن من الجيد عدم وجود المشاكل الخارجية. لو قررت اللعب، فمن الجيد أن أشعر أنني جزء من المجموعة وبقبول من جانبهم".

وتابع "نملك فريقا قويا لكني أركز في (ويمبلدون). أمامي الكثير من القرارات لأتخذها".

ويلعب كيريوس ضد الكندي فيلكس أوجيه-ألياسيم المصنف 16 في البطولة من أجل مكان في الدور الرابع في ويمبلدون.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html