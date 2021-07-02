إصابات كورونا في كوريا الجنوبية عند أعلى مستوى منذ يناير

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سول (رويترز) - قال مسؤولون يوم الجمعة إن العدد اليومي للإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية تجاوز 800 حالة أمس وهو أعلى مستوى منذ السابع من يناير كانون الثاني، بسبب بؤر الإصابات الجديدة وانتشار سلالة دلتا شديدة العدوى.

وخففت الحكومة إجراءات التباعد الاجتماعي في بداية هذا الشهر. وكان العدد اليومي للإصابات يحوم حول 500 خلال الشهرين الماضيين بينما تسارعت حملة التطعيم في البلاد.

لكن قبل أيام من بدء سريان تخفيف القيود، قفزت الأرقام إلى نحو 600 ثم إلى حوالي 800 هذا الأسبوع بسبب بؤر جديدة للإصابات في العاصمة سول والمناطق المحيطة بها، مما دفع السلطات هناك إلى تأجيل تخفيف الإجراءات لمدة أسبوع.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)

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