الكشافة الأمريكية تتوصل لتسوية بقيمة 850 مليون دولار مع ضحايا الاعتداء الجنسي

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(رويترز) - توصلت منظمة الكشافة الأمريكية إلى تسوية بقيمة 850 مليون دولار مع عشرات آلاف الرجال الذين يقولون إنهم تعرضوا لاعتداءات جنسية، في خطوة رئيسية نحو حل سيل من الدعاوى القضائية التي أدت إلى إفلاس المنظمة التي تأسست قبل 111 عاما.

وفي تحرك يوم الخميس أمام محكمة الإفلاس الأمريكية في ديلاوير، قالت المنظمة إن اقتراحها يحظى بدعم من ممثلين لنحو 60 ألف ناج من الانتهاكات ويوفر إطارا لحل عالمي لدعاوى الانتهاكات.

وقالت مجموعات تمثل ضحايا الانتهاكات في بيان مشترك إن الاتفاق الذي يتطلب موافقة المحكمة ”يحقق توافقا“ بين قطاع كبير من المدعين وكذلك منظمة الكشافة وأكثر من 250 مجلسا محليا.

وفي فبراير شباط 2020 تقدمت منظمة الكشافة، التي تأسست عام 1910، للحصول على الحماية من الدائنين بعد أن وجدت نفسها محاصرة بدعاوى الاعتداءات الجنسية.

(إعداد محمد نبيل للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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