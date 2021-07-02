صحيفة: رئيس كوريا الجنوبية تبادل الرسائل مع زعيم كوريا الشمالية قبل قمة بايدن

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سول (رويترز) - ذكرت صحيفة جونج أنج إلبو الكورية الجنوبية يوم الجمعة أن الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن تبادل الرسائل لاستكشاف آفاق عقد قمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قبل اجتماعه في مايو أيار مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وكان مون يأمل في استخدام الاجتماع مع بايدن كفرصة لإحياء المحادثات المتوقفة مع كيم وحث واشنطن على إعطاء الأولوية للتعامل مع القضية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي قوله إن مون بعث برسالة إلى كيم لاستكشاف سبل عقد قمة، بما في ذلك عبر الإنترنت.

لكن الصحيفة لم تذكر كيف كان رد كيم. ولم يرد مكتب مون على طلبات التعقيب.

ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله ”ما فهمته هو أن الزعيمين تبادلا الرسائل حول قمة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة... سمعت أن الزعيمين ناقشا من خلال الرسائل كيفية عقد قمة“.

وعبر مون وبايدن عن رغبتهما في التواصل مع كوريا الشمالية بعد اجتماع مايو أيار. لكن بايدن لم يظهر أي نية لتخفيف العقوبات استجابة لمطالب بيونجيانج منذ فترة طويلة.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)

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