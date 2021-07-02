الذهب يرتفع لتعزز جاذبيته بفعل مخاوف الفيروس والأنظار على بيانات أمريكية

أخبار اليابان





(رويترز) - ارتفع الذهب يوم الجمعة، إذ تعززت جاذبيته بفعل المخاوف المحيطة بانتشار سلالة دلتا من فيروس كورونا، بينما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية إذ أنها قد تؤثر على توقيت تحول موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي حيال السياسات.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1778.52 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0535 بتوقيت جرينتش. وانخفض الذهب 0.1 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وأضافت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1778 دولارا.

وقالت مارجريت يانج الإستراتيجية لدى ديلي فيكس ”انتشار سلاسة دلتا يدعم الذهب إذ أنه قد يرجئ تعافي الاقتصاد...(لكن) التوقعات في الأمد المتوسط تظل تميل إلى الانخفاض... بسبب أننا محاطون ببدء دورة تقليص“.

وتسببت سلالة دلتا الأشد عدوى من فيروس كورونا في تراجع دول في آسيا وأوروبا عن خطط إعادة الفتح، بينما قال البيت الأبيض إنه سيرسل فرقا خاصة للبؤر الساخنة في أنحاء البلاد لمكافحة العدوى.

والتركيز الآن على بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية المقرر صدورها بحلول الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، والتي من المرجح أن تظهر زيادة 690 ألف وظيفة الشهر الماضي وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

وقالت يانج إن زيادة بواقع مليون أو أكثر في التقرير قد تسرع تقليص البنك المركزي الأمريكي للتحفيز وخطط زيادة أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات عدد العاملين في القطاع الخاص الأمريكي وطلبات إعانة البطالة الصادرة هذا الأسبوع أن سوق العمل يكتسب سرعة في ظل إعادة فتح الاقتصاد بالكامل.

ويستقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مما يرفع تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.2 بالمئة إلى 26.07 دولار للأوقية، بينما ربح البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1088.73 دولار.

وانخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2762.16 دولار ويتجه صوب ثاني هبوط أسبوعي على التوالي.

(إعداد معتز محمد للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html