صعود أسهم أوروبا بفضل دفعة من مصنعي الرقائق قبل بيانات أمريكية

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(رويترز) - صعدت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة بفضل دفعة من شركات صناعة أشباه الموصلات، بينما يترقب المستثمرون تقريرا شهريا للوظائف في الولايات المتحدة يصدر في وقت لاحق يوم الجمعة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة فيما زادت أسهم التكنولوجيا 0.6 بالمئة.

وارتفع سهم ايه.إس.إم.إل هولدينج لصناعة أشباه الموصلات 0.5 بالمئة بعد أن قالت ميكرون تكنولوجي إنها تخطط للبدء في استخدام آلات تصنعها ايه.إس.إم.إل في الإنتاج في 2024، بينما صعد سهم ايه.إس.إم إنترناشونال إن.في واحدا بالمئة تقريبا بعد أن توقعت الشركة طلبيات أكبر في الربع الثاني.

ونزل سهم إس.إم.سي.بي الفرنسية 0.9 بالمئة، بجانب إنديتكس المالكة لزارا بعد أن قال مصدر قضائي لرويترز إن الشركتين تخضعان لتحقيق بشأن الاشتباه في أنهما تسترتا على ”جرائم ضد الإنسانية“ في منطقة شينجيانغ الصينية.

ويترقب المستثمرون بيانات ستُظهر على الأرجح نمو الوظائف في الولايات المتحدة في يونيو حزيران.

(إعداد معتز محمد للنشرة العربية)

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