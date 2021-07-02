باحثة: بيانات تظهر فاعلية لقاح جونسون مع السلالة دلتا

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جوهانسبرج (رويترز) - قالت رئيسة مجلس الأبحاث الطبية في جنوب أفريقيا يوم الجمعة إن بيانات دراسات معملية كشفت أن لقاح جونسون اند جونسون المضاد لمرض كوفيد-19 فعال مع السلالة دلتا المتحورة التي تمثل العدد الأكبر من الإصابات بالمرض في البلاد الآن.

وقالت جليندا جراي خلال مؤتمر صحفي ”كل البيانات التي اطلعنا عليها تؤكد الاستجابة المناعية الجيدة والفورية والمستدامة ضد السلالة دلتا، ونرى استمرارية مدهشة تصل إلى ثمانية أشهر في الاستجابة المناعية للقاح جونسون اند جونسون الذي يُعطى على جرعة واحدة“.

وتستخدم جنوب أفريقيا لقاحي جونسون اند جونسون وفايزر في حملتها للتطعيم.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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