إدارة: هبوط اضطراري لطائرة شحن بوينج 737 في المياه قبالة هونولولو

أخبار اليابان

(رويترز) - أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أن طائرة شحن من طراز بوينج 737 على متنها اثنان من الطيارين هبطت اضطراريا في مياه المحيط قبالة ساحل هونولولو بهاواي في وقت مبكر من يوم الجمعة.

وقالت الإدارة في بيان ”أبلغ الطياران عن عطل في المحرك وحاولا العودة إلى هونولولو لكنهما اضطرا إلى الهبوط بالطائرة في المياه“.

وهبطت أسهم بوينج بنسبة اثنين بالمئة.

وتابعت الإدارة ”طبقا للمعلومات الأولية تمكن خفر السواحل الأمريكي من إنقاذ الطيارين“.

كانت قناة تلفزيون (سي.إن.بي.سي) قد ذكرت في وقت سابق أن طائرة بوينج 737 هبطت في المياه.

ولم يتسن على الفور الاتصال بشركة بوينج للتعليق.

كانت الجهات المسؤولة عن سلامة الطيران قد سمحت لطائرات بوينج 737 ماكس بالتحليق في أواخر العام الماضي بعد وقفها عن الطيران لنحو 20 شهرا في أعقاب حادثين راح ضحيتهما مئات الأشخاص.

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html