التونسية أنس جابر تبلغ دور الستة عشر في ويمبلدون بفوز صاعق على موجوروزا

أخبار اليابان





من مارتن هيرمان

لندن (رويترز) - حققت التونسية أنس جابر فوزا لافتا على البطلة السابقة جاربين موجوروزا وأمتعت الجماهير في الملعب الرئيسي لتبلغ الدور الرابع في ويمبلدون للتنس بالفوز 5-7 و6-3 و6-2 يوم الجمعة.

وأخرجت أنس كل ما في جعبتها من حيل لتتفوق على منافستها القوية المصنفة 11 بعد أن لقنتها درسا في تنويع زوايا الضربات والكرات الماكرة.

وأظهرت اللاعبة التونسية الموهوبة البالغ عمرها 26 عاما مرونة كبيرة في التعامل مع ضربات موجوروزا القوية في بداية المباراة وسيطرت بعد ذلك لتبلغ دور الستة عشر في ويمبلدون لأول مرة.وستواجه أنس، التي أصبحت الشهر الماضي أول عربية تفوز ببطولة تابعة لاتحاد المحترفات بعد تفوقها في برمنجهام للتنس على ملاعب عشبية، في الدور المقبل إيجا شيانتيك الفائزة بفرنسا المفتوحة 2020 يوم الاثنين.

وبدا التوتر على اللاعبة التونسية في بداية المباراة وارتكبت خطأين مزدوجين لتخسر شوط إرسالها الافتتاحي لكنها استعادت تركيزها بعد ذلك لتتسبب في متاعب كبيرة لموجوروزا بطلة 2017.

ورغم فوز موجوروزا المصنفة الأولى على العالم سابقا بالمجموعة الأولى بفضل قوة ضرباتها فانها لم تجد حلا لمهارات أنس بعد ذلك.

وبعد أن وصلت النتيجة إلى 3-3 في المجموعة الثانية بدأت اللاعبة التونسية في السيطرة على الأمور وبدا الارتباك على موجوروزا التي لم تعد تتوقع ضربات منافستها.

وكسرت أنس المصنفة 21 إرسال موجوروزا مرتين لتتقدم 5-1 في المجموعة الحاسمة وحافظت على هدوئها حين كانت ترسل والنتيجة 5-2 لتحقق فوزا تاريخيا بضربة أمامية رائعة.

وقالت أنس التي أصبحت نموذجا يحتذى به في البلاد العربية ”هذا أسعد يوم في حياتي“.

وأضافت وسط حفاوة الجماهير ”كنت متوترة قليلا اليوم. موجوروزا تقدم أداء مذهلا على الملاعب العشبية. كان الوضع صعبا في المجموعة الأولى لكن بعد ذلك أصبحت أكثر هدوءا. حين ألعب بطريقتي ودون ضغوط يسير كل شيء على ما يرام“.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html