حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 183.03 مليون والوفيات 4 ملايين و119337
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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 183.03 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و119337.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 604655 33836091
الهند 400312 30458251
البرازيل 520095 18622304
فرنسا 111135 5780648
روسيا 296091 5561360
تركيا 49774 5430940
المملكة المتحدة 128189 4855169
الأرجنتين 94772 4491551
إيطاليا 127615 4261582
كولومبيا 107137 4269297
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق 17256 1359836
35 - الأردن 9756 751937
41 - الإمارات 1825 636245
42 - لبنان 7854 545016
43 - المغرب 9307 532994
44 - السعودية 7848 490464
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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