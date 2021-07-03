إنجليس وميلز يقودان المنتخب الأسترالي للسلة في طوكيو

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(رويترز) - سيقود اللاعبان المنافسان في دوري المحترفين الأمريكي لكرة السلة باتي ميلز وجو إنجليس المنتخب الأولمبي الأسترالي في دورة طوكيو الصيفية التي سيسعى خلالها الفريق للفوز بذهبيته الأولمبية الأولى.

وأعلنت أستراليا يوم السبت تشكيلة منتخبها الأولمبي المكون من 12 لاعبا على رأسهم ميلز لاعب سان أنطونيو سبيرز وإنجليس لاعب يوتا جاز وماثيو ديلافيدوفا الذي يلعب في صفوف كليفلاند كافاليرز إلى جانب آرون بينز المنتمي إلى تورونتو رابتورز إضافة إلى سبعة لاعبين سيشاركون في الألعاب الأولمبية لأول مرة.

وستشارك أستراليا في الدورة الأولمبية المقبلة بدون نجمها بن سيمونز الذي سبق وشارك في مباراة كل نجوم الدوري الأمريكي مرتين لكنه قرر الانسحاب من الفريق في الأسبوع الماضي للتركيز على تنمية مهاراته.

وقال المدرب برايان جورجيان الذي سبق وقاد المنتخب في دورتي 2004 و2008 إن فريقه يملك من النوعية ما يكفي للفوز بالذهبية في طوكيو.

وأضاف المدرب قوله "الهدف واضح جدا ولم أحدده أنا بل وجدته حاضرا بقوة.

"المجموعة القيادية في الفريق تريد الحصول على الذهبية وسيشعرون بخيبة أمل لو لم يتحقق هذا. ومهمتي هي بذل كل ما بوسعي لمساعدتهم على تحقيق الهدف".

وكانت أستراليا المصنفة الثالثة عالميا خسرت أربع مرات المباراة على الميدالية البرونزية الأولمبية وكانت آخر مرة في ألعاب ريو دي جانيرو في 2016.

وستبدأ أستراليا مسيرتها في الدورة المقبلة في مواجهة نيجيريا يوم 25 يوليو تموز الجاري.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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