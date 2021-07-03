مخاوف من موجة كورونا جديدة مع تظاهر آلاف العمال في كوريا الجنوبية

أخبار اليابان

من هيونهي شين

سول (رويترز) - أظهرت صور يوم السبت أن آلاف العمال الكوريين الجنوبيين شاركوا في مسيرة بوسط العاصمة سول للمطالبة بتحسين أوضاعهم، في تحد لحظر حكومي وعدم التفات لتحذيرات من أن يثير الاحتجاج موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا.

ومع تصدي البلاد لزيادة في عدد الإصابات يؤججها انتشار سلالة دلتا الأشد عدوى، رفض المسؤولون منح المسيرة تصريحا وحث رئيس الوزراء كيم بو كيوم القياديين في الاتحاد الكوري للنقابات العمالية على إلغائها.

ووضع المحتجون الكمامات وأغلقوا عددا من الشوارع الرئيسية في منطقة جونجنو ورفعوا لافتات تدعو للإضراب العام، حسبما أظهر مقطع مصور نشرته وكالة يونهاب للأنباء.

ونادت المسيرة، التي قال الاتحاد إنها جذبت نحو ثمانية آلاف مشارك، بزيادة الأجور واتخاذ إجراءات للحيلولة دون وقوع حوادث.

لكن التخطيط للتجمع أثار مخاوف من تكرار ما حدث الصيف الماضي عندما أثار تجمع كبير مرتبط بكنيسة موجة ثانية من إصابات كوفيد-19 في كوريا الجنوبية.

وأكد الاتحاد أنه قادر على تنظيم احتجاج آمن يلتزم بالقيود الصارمة للحد من انتشار الفيروس ودعا إلى احترام حقه في حرية التجمع.

وقال كيم يوم الجمعة ”تنظيم احتجاج كبير في منطقة سول الكبرى خطوة بالغة الخطورة لن تنجح إلا في تأجيج نيران كوفيد-19“ محذرا من أن السلطات ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لمنع المظاهرة.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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