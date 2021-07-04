بايدن يأمر بتحقيق في هجوم إلكتروني أصاب مئات الشركات الأمريكية

أخبار اليابان





سنترال ليك (ميشيجان) (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم السبت إنه وجه وكالات المخابرات الأمريكية للبحث عن الجهة المسؤولة عن هجوم إلكتروني معقد ببرامج لطلب الفدى أصاب مئات الشركات الأمريكية، ودفع للاشتباه في تورط عصابات الكترونية روسية.

كانت شركة ”هنتريس لابس“ للأمن الإلكتروني قد قالت يوم الجمعة إنها تعتقد أن عصابة ريفيل لطلب الفدى المرتبطة بروسيا هي المسؤولة عن الهجوم الأخير.

لكن بايدن قال خلال زيارة لولاية ميشيجان إن ”الاعتقاد المبدئي“ للحكومة الأمريكية يتمثل في عدم مشاركة متسللين روس في الهجوم الإلكتروني.

وأضاف قائلا ”الاعتقاد المبدئي أنها ليست الحكومة الروسية لكننا لسنا متأكدين بعد“.

وقال بايدن إن الولايات المتحدة سترد إذا خلصت إلى أن روسيا هي المسؤولة عن الهجوم.

وكان الرئيس الأمريكي قد حث نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة في جنيف يوم 16 يونيو حزيران على اتخاذ إجراءات صارمة مع متسللي الانترنت الذين ينشطون في روسيا وحذر من عواقب في حال استمرار مثل تلك الهجمات التي تطلب فدى.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html