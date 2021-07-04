حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 183.46 مليون والوفيات 4 ملايين و126910
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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 183.46 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و126910.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 604668 33877537
الهند 401050 30502362
البرازيل 521952 18687469
فرنسا 111135 5780648
روسيا 296788 5585799
تركيا 49874 5440368
المملكة المتحدة 128207 4879616
الأرجنتين 95382 4512439
إيطاليا 127637 4262511
كولومبيا 107723 4297302
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق 17281 1365211
35 - الأردن 9769 752617
41 - الإمارات 1831 637877
42 - لبنان 7855 545363
43 - المغرب 9315 533945
44 - السعودية 7863 491612
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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