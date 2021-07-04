حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 183.46 مليون والوفيات 4 ملايين و126910

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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 183.46 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و126910.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 604668 33877537

الهند 401050 30502362

البرازيل 521952 18687469

فرنسا 111135 5780648

روسيا 296788 5585799

تركيا 49874 5440368

المملكة المتحدة 128207 4879616

الأرجنتين 95382 4512439

إيطاليا 127637 4262511

كولومبيا 107723 4297302

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق 17281 1365211

35 ‬‬‬‬- الأردن 9769 752617

41 - الإمارات 1831 637877

‭42‬ - لبنان 7855 545363

43‭ ‬- المغرب 9315 533945

44 - السعودية 7863 491612

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية)

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