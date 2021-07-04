الهجوم الإلكتروني بأمريكا يجبر سلسلة متاجر سويدية كبيرة على الإغلاق

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ستوكهولم (رويترز) - انتشر أحد أكبر الهجمات ببرامج دفع الفدى في أنحاء متفرقة من العالم يوم السبت ودفع سلسلة متاجر السوبرماركت السويدية ”كووب“ إلى إغلاق جميع فروعها البالغ عددها 800 لعجزها عن تشغيل ماكينات تسجيل المدفوعات النقدية.

وقالت ”كووب“ إن أداة استخدمت عن بعد لتحديث نظام الدفع لديها.

وجاء إغلاق الشركة السويدية الكبيرة عقب هجوم معقد يوم الجمعة على شركة التكنولوجيا الأمريكية ”كاسيا“. ويشتبه خبراء في مسؤولية عصابة برامج دفع الفدى المعروفة باسم ”ريفيل“ عن السيطرة على برنامج ”في.إس.إيه“ للإدارة بشركة كاسيا التي تخدم آلاف الشركات.

وقالت شركة ”هنتريس لابس“ للأمن الإلكتروني التي سارعت بالتحذير من الهجوم إن آلاف الشركات الصغيرة ربما اخترقت.

وأمر الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم السبت وكالات المخابرات الأمريكية بالتحقيق لتحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية)

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